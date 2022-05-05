Dijital bayram

Türk müziğinin başarılı ismi Kubat bayramın birinci ve ikinci günü Kıbrıs Rocks Hotel'de sahne aldı. Sanatçı sahne öncesi habercilerin sorularını yanıtladı. "Nerede o eski bayramlar!' diyor musunuz?" sorusuna Kubat, "Eski bayramlar unutulmaz. Şimdi dijital dünyaya geçtik. Bunun da avantajları var. Mesela annem Belçika'da. Sabah bütün ailemi aradım. Hepsiyle görüntülü konuştum. Bayramlar, kıymetini bilene hiçbir zaman değişmez" yanıtını verdi.