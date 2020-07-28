Deniz Çakır'ın yeni dizisi belli oldu

Deniz Çakır'ın yeni dizisi belli oldu

İrfan Şahin'in patronu olduğu 1441 Productions'la anlaşan Çakır'ın yeni dizisinin kod adı 'Şahmeran'.... Erkan Birgören'in yazdığı dizinin yönetmenliğini yapması için ödüllü kadın yönetmenimiz Hilal Saral'la görüşülüyor.

Etkileyici hikâyesiyle dikkat çeken dizinin kanalı ise henüz belli değil