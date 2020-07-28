28 Temmuz 2020 Salı 21:45:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2020 Salı 21:47:00
Deniz Çakır'ın yeni dizisi belli oldu
Son olarak Vurgun dizisinde seyirci karşısına çıkan ünlü oyuncu Deniz Çakır, yeni bir proje için el sıkıştı.
İrfan Şahin'in patronu olduğu 1441 Productions'la anlaşan Çakır'ın yeni dizisinin kod adı 'Şahmeran'.... Erkan Birgören'in yazdığı dizinin yönetmenliğini yapması için ödüllü kadın yönetmenimiz Hilal Saral'la görüşülüyor.
Etkileyici hikâyesiyle dikkat çeken dizinin kanalı ise henüz belli değil