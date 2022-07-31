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31 Temmuz 2022 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2022 Pazar 10:30:00

Cihangir'de ‘Ev'lendi!

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'Seni Kalbime Sakladım' adlı dizide başrol oynayan Sevda Erginci, 8 milyon TL'ye Cihangir'de ev sahibi oldu. Oyuncu evini, kendi zevkine göre dizayn ediyor.

'Seni Kalbime Sakladım' adlı dizide başrol oynayan Sevda Erginci, 8 milyon TL'ye Cihangir'de ev sahibi oldu. Oyuncu evini, kendi zevkine göre dizayn ediyor.

TRT 1'de ekrana gelen 'Seni Kalbime Sakladım' dizisiyle son dönemde kariyerinde hızlı bir yükselişe geçen oyuncu Sevda Erginci, kazandığı ücretle yatırım yapıyor. 28 yaşındaki genç oyuncu, İstanbul'un gözde semtlerinden Cihangir'de kendisine ev aldı. Bir süredir Etiler'de oturan oyuncu, Cihangir'deki evi için de kesenin ağzını açtı. Erginci, 8 milyon TL'ye dubleks bir ev satın aldı. Hayallerindeki eve kazandığı parayla kavuşmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu, evin dekorasyonunu kendi zevkine göre dizayn edecek. Evin tadilat işlemleri bittikten sonra genç oyuncu, Etiler'deki evinden taşınarak Cihangir'de yaşamaya başlayacak. Yasak Elma dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu, ardından rol aldığı birçok dizide başrol oynayarak kariyerinde başarılı işlere imza attı.

Etiketler : Cihangir Seni Kalbime Sakladım Sevda Erginci
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