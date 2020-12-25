Ceylan Çapa: Umarım albümün devamı gelir

Ceylan Çapa, pandemi bitince tek başına Paris’e gitmeyi çok arzuladığını söyledi. Babaannesi Fikret Şenses’in onuruna yapılan “Fikret Şenses Şarkıları-Kimler Geldi Kimler Geçti" adlı albümde yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Çapa, “Birçok önemli sanatçının yanında babaanneme ait bir şarkıyı söylemek çok özeldi. ‘Ne Günler’ şarkısını büyük bir keyifle okudum. İleride devamı gelir mi şu an bilmiyorum” dedi.

