19 Ağustos 2021 Perşembe 18:00:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2021 Perşembe 18:00:00
Buruk ziyaret
Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz ay hayatını kaybetmişti.
Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz ay hayatını kaybetmişti. Zor günler geçiren Alişan, kardeşinin yokluğuna alışamıyor. Bulduğu her fırsatı Selçuk'un mezarında geçiren şarkıcı, dün de kuralı bozmadı. Alişan, kardeşinin mezarında çektiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.