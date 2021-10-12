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12 Ekim 2021 Salı 15:30:00 - Güncelleme:12 Ekim 2021 Salı 15:30:00

Burnum dışında estetiğim yok

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Günel Zeynelova sevenleriyle buluştu. Şarkıcı 23 yıl aradan sonra İstanbul'da Uluorta adlı mekânda sahne aldı.

Günel Zeynelova sevenleriyle buluştu. Şarkıcı 23 yıl aradan sonra İstanbul'da Uluorta adlı mekânda sahne aldı. Suratına estetik yaptırdığı iddiaları hakkında Zeynelova, "Siz beni tanıyorsunuz. Burun estetiği hariç hiç bir cerrahi operasyon yaptırmadım. Bazı insanlar inatla büyüdüğümü kabullenemiyor. Beni hala Türkiye'ye ilk geldiğim gün ki Günel olarak görüyor ve yargılıyorlar" dedi.

Etiketler : Günel Zeynelova İstanbul Uluorta
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