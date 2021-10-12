Burnum dışında estetiğim yok

Günel Zeynelova sevenleriyle buluştu. Şarkıcı 23 yıl aradan sonra İstanbul'da Uluorta adlı mekânda sahne aldı. Suratına estetik yaptırdığı iddiaları hakkında Zeynelova, "Siz beni tanıyorsunuz. Burun estetiği hariç hiç bir cerrahi operasyon yaptırmadım. Bazı insanlar inatla büyüdüğümü kabullenemiyor. Beni hala Türkiye'ye ilk geldiğim gün ki Günel olarak görüyor ve yargılıyorlar" dedi.