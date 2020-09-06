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06 Eylül 2020 Pazar 19:40:00 - Güncelleme:06 Eylül 2020 Pazar 19:40:00

Bu morluklar ne Rihanna!

Kaynak: Akşam

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Dünya yıldızı Rihanna, objektiflere yakalandığı son görüntüsüyle hayranlarını korkuttu. Menajeri açıklama yaptı 'Scooter kazası' dedi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna son haliyle hayranlarını korkuttu. Koronavirüs korkusuyla ortalarda görünmeyen Rihanna'nın yüzündeki morluk merak konusu oldu.

Bir süredir yeni albümü erteleyen ve kendi markasına yoğunlaşan İngiltere'nin en zengin kadın müzisyeni unvanını alan Rihanna son haliyle şaşırttı.

Rihanna geçtiğimiz akşam ABD'nin Santa Monica eyaletinde yüzündeki morlukla magazin muhabirlerinin objektifine takıldı.

Koronavirüs korkusuyla ortalarda görünmeyen Rihanna'nın dikkat çekmemek için gözlük taktığı görüldü.

Rihanna’nın danışmanı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şarkıcının birkaç gün önce elektrikli scooterdan düştüğünü ve aldığı darbe nedeniyle yüzünde morluk meydana gediğini söyledi

RİHANNA KİMDİR

Müzik dünyasındaki başarılı çalışmalarının yanında özel hayatındaki skandalları ile magazin gündeminden düşmeyen dünyaca ünlü pop yıldızı Rihanna hakkında bilmediklerinizi sizler için derledik. Ünlü yıldızın bilinmeyen özellikleri ve başarılarla dolu hayat hikayesi haberimizde…

Robyn Rihanna Fenty, bilinen adıyla Rihanna 20 Şubat 1988’de küçük bir ada ülkesi olan Barbados’un Saint Michael bölgesinde doğmuş Amerikalı şarkıcıdır.

Barbadoslu beyaz bir babanın Ronald Fenty ve Guyanalı siyah bir annenin Monice Fenty’in en büyük kızları olarak dünyaya geldi. Rorrey ve Rajad adında iki erkek kardeşi vardır.

İlkokulu kendi ülkesinde, Charles F. Broome Memorial Okulu’nda tamamladı. Çocukluğu Barbados da bulunan Caribbean Adasında sade bir ada kızı olarak geçti. Burada babasının kokain bağımlılığı ve ailesinin boşanması ile büyük sıkıntılar çekti.

Ailesi boşandığında 14 yaşında idi. 16 yaşının sonu Combermere Dil okuluna gitti. 16 yaşında 2004 yılında Miss Combermere güzellik yarışmasında birinci oldu ve “Combermere Okulu’nun Renkleri” gösteride sahne alarak Mariah Carey‘nin “Hero” adlı şarkısını seslendirdi.

Barbados’ta eşiyle birlikte tatil yapan Amerikalı müzik yapımcısı Evan Rogers ile 15 yaşındayken, bir arkadaşı aracılığıyla tanışan Rihanna,müzik kariyeri konusunda ilk büyük adımını atmış oldu.

Başarılı yapımcı Evan Rogers ve ortağı Carl Sturken, Rihanna’nın ilk kayıtlarına destek olma kararı verdi. Amerika’da gerçekleşen örnek kayıtlar, çok sayıda kayıt şirketine gönderildi.

Söz konusu kayıtlardan biri de Jay-Z’ye ulaştırılmıştı. Jay-Z, Rihanna’yı, sözleşmesine imza atacağı ilk şirket olan Def Jam Records’la bir araya getirdi. 2005 yılında Amerika’da New York’a taşındı.

Rihanna albümünde birçok parçayı kendi yazdı ve yetenekli bir söz-müzik yazarı olduğunu da kanıtladı.

2005 tarihinde ilk albümü olan Music of the Sun’ı çıkaran şarkıcı albümde yer alan şarkılar ile listelerde ilk sıralara yükselmiştir.

Sonraki dönem çıkardığı Good Girl Gone Bad albümü ile tarzını değiştiren Rihanna Umbrella, Shut Up and Drive, Don’t Stop the Music, Take a Bow ve Disturbia gibi önemli şarkılara imza atmış ve Grammy Ödülünü kazanmıştır.

2009 tarihinde dördüncü albümü olan Rated R’ı çıkaran şarkıcı dünya genelinde milyonlarca satış rakamına ulaşmıştır.

Sırasıyla sonraki süreçte çıkardığı albümler ise Loud, Talk That Talk, Unapologetic şeklinde sıralanırken sanatçı şuanda daha çok turneler ile müzik kariyerine devam etmektedir.

Albümleri :

2005 – Music of the Sun

2006 – A Girl Like Me

2007 – Good Girl Gone Bad

2009 – Rated R 23

2010 – Loud

2011 – Talk That Talk

2012 – Unapologetic

Filmleri :

2006 – Bring It On: All or Nothing

2008 – Good Girl Gone Bad Live

2012 – Battleship

2012 – Katy Perry: Part of Me

2005 – Las Vegas

2006 – My Super Sweet 16

2006 – Punk’d

2009 – 2012 – Saturday Night Live

2011 – Extreme Makeover: Home Edition

2011 – The X Factor

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