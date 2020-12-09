09 Aralık 2020 Çarşamba 17:38:00 - Güncelleme:09 Aralık 2020 Çarşamba 17:38:00
Bu da Aleyna Tilki'nin AVM tarzı
Aleyna Tilki, pijamayı andıran kıyafetiyle İstinyePark'da mağazaları gezdi.
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, pandemi nedeniyle günün erken saatlerinde geldiği AVM'de kalabalık olmadan sezon ürünlerini inceledi.
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