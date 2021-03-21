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21 Mart 2021 Pazar 12:30:00 - Güncelleme:21 Mart 2021 Pazar 12:30:00

Bodrum'a güzellik yağacak

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Bodrum'da 24 Mayıs - 02 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan uluslararası güzellik yarışması Miss Superstar World 2021'de, 40 ülkeden güzeller yarışacak.

Bodrum'da 24 Mayıs - 02 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan uluslararası güzellik yarışması Miss Superstar World 2021'de, 40 ülkeden güzeller yarışacak. Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) ve Montenegro işbirliğinde düzenlenecek olan yarışması için konuşan Azka Otel Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaya, etkinliğin Bodrum'un tanıtımına katkı olacağını söyledi.

Etiketler : bodrum güzellik yarışması botav
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