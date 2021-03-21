Bodrum'a güzellik yağacak

Bodrum'da 24 Mayıs - 02 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan uluslararası güzellik yarışması Miss Superstar World 2021'de, 40 ülkeden güzeller yarışacak. Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) ve Montenegro işbirliğinde düzenlenecek olan yarışması için konuşan Azka Otel Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaya, etkinliğin Bodrum'un tanıtımına katkı olacağını söyledi.

