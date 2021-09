‘Best of Kibariye' geliyor

Kibariye, proje albümü çıkarmaya hazırlanıyor. Şarkıcının, 25 sanatçının seslendirdiği ve 25 şarkının yer aldığı 'Best of Kibariye' adlı albümü Poll Production'la birlikte sevenleriyle buluşturacak. Kibariye eserlerini söylemesi için Demet Akalın, Hande Yener, Serdar Ortaç, Zara, Sibel Can, Hakan Altun ve Gülşen gibi isimlere teklifte bulundu.