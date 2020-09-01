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01 Eylül 2020 Salı 12:37:00 - Güncelleme:01 Eylül 2020 Salı 12:37:00

Bespoke Tailoring'de yeni isim: Hakan Gürsoy

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Erkek modasında adından başarıyla söz ettiren kişilerden Hakan Gürsoy işini tanımlarken, “Ismarlama, yani tamamen size özel olarak dikilmiş bir kıyafet büyük bir lüks. Ve söz konusu takım elbise olduğunda başka hiçbir şey bunun üzerine geçemiyor” diyor. Trabzon'da ismini ilk duyuran ardından İstanbul'da ünlülerin aradığı isim olan Gürsoy, 12 yıldır sektörün her alanında olduğunu vurguladı.

Mağazada denediğiniz bir takım elbise veya gömleğin tam olarak üzerinize oturmamasının temel nedeninin kişiye özel kalıp çıkarılmaması olduğunu söyleyen Hakan Gürsoy “Terziliğin en üst ekolü olarak kabul edilen bespoke tailoring’de size özel kalıp çıkarılır. Kamburunuz mu var hafif, omuzunuzun bir tarafı diğerinden daha mı düşüktür, kollarınız nispeten uzun mudur? Kalıp tüm bu vücut özellikleriniz ve anatominiz dikkate alınarak çıkarılır. Kısaca stoktaki takım elbise veya gömlek sizin vücudunuza uyarlanır hazır giyimde. Ismarlamada ise sıfırdan sizin için bir takım veya gömlek yaratılır. Ismarlama olarak dikilen bir takım elbise veya gömleği özel kılan sadece beden uyuşması değil. Kullanılan kumaşın kırışmaya dayanıklılığı, hafifliği, nasıl bir ortamda kullanılacağı, gömlek yaka ve ceket telası, vatka, astar, düğme gibi kullanılan ara malzemeler; bunların teker teker çok büyük önemi vardır” dedi.

“GİYİMİNİZ HAYAT TARZINA UYGUN OLMALI”

Bir erkek bizden takım elbise veya gömlek tasarlamamızı istediğinde ona kıyafeti nasıl bir ortamda giyeceğini, mesleğini, hangi tip kumaşlardan hoşlandığını, nasıl bir imaj oluşturmak istediğini, rahat bir kesim mi yoksa dar bir kesimden mi hoşlandığını ve daha bunun gibi birçok sorular sorduklarını belirten Gürsoy “Kimi müşteri tüy gibi hafif kumaş ister, kimi az kırışan, kimi astarsız ceket ister. Örneğin; reklamcı ise yaratıcılığını vurgulayan iddialı renk ve kesim ister, bankacı ise saf ve dürüstlüğü simgeleyen beyaz gömlekten şaşmaz, lacivert takım elbise tercih eder. Kısacası işin felsefesi şu soru sorarken; kıyafet sizi taşımasın, siz kıyafeti taşıyın. Mesleğinize, hayat tarzınıza, kişiliğinize ve nasıl bir ortamda giyeceğinize uygun olmalı tercihleriniz. Biz sadece doğru yönlendirmeye çalışıyoruz” diyor.

“AKSESUAR VE KUMAŞ UYUMU ŞART”

Doğru kumaş ve ona uygun aksesuarlar belirlenirken zevk ve kullanım alanının önemli olduğunun altını çizen Hakan Gürsoy “Örneğin; ceket astarında müşterilerimiz ya ceket kumaşına yakın tonlarda astar tercih ederler ya da kontrast. Lacivert kumaşa bordo astar örneğin. Düğme renkleri de genelde ceket rengi tonunda veya bir iki ton koyu olur. Ancak desenli bir ceket ise ve içinde birkaç renk var ise, içindeki renklerin aynısı veya benzeri düğme rengi de tercih edilebiliyor. Gömlekte ise genelde sedef düğme tercih ediliyor. Renkli düğme kullanılacaksa iki ton koyu renk tercih edilir” dedi.

Takım elbise bakımının çok önemli olduğunu hatırlatan Modacı Hakan Gürsoy “Kuru temizlemeciniz çok önemli. Eğer kullandığı malzeme kaliteli değilse ve onu değiştirmeden üst üste çok kullanırsa, takım elbiseniz birkaç yıkamadan sonra mahvolur. Kuru temizlemecinizi çok iyi araştırıp öyle seçin. Gömleklerinizi ise asla kuru temizlemeciye vermeyin; siz evde makinede 30 dereceyi geçmeyecek şekilde kendiniz yıkayın” diyor.

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