Bensu Soral'ın koronavirüs paniği... 'Çevremizde o kadar çok var ki'

İş gereği sadece sokağa çıktığını anlatan Bensu Soral, “Gelmek zorunda olduğum yerlere geliyorum sadece. Onun dışında genelde evdeyim. Çok dikkat ediyorum, özen gösteriyorum. Ben zaten normal hayatta da, evde vakit geçiren bir insanım. Evcimenim. Çevremizde o kadar çok korona olan insan var ki” diyerek yaşadığı paniği ifade etti.