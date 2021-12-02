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02 Aralık 2021 Perşembe 14:00:00 - Güncelleme:02 Aralık 2021 Perşembe 14:00:00

Benim hayatım reyting kurbanı

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Başrollerini Öykü Çelik, Savaş Özdemir, Nilsu Berfin Aktaş ve Nilüfer Açıkalın'ın paylaştığı Benim Hayatım dizisi reyting alamadı.

Başrollerini Öykü Çelik, Savaş Özdemir, Nilsu Berfin Aktaş ve Nilüfer Açıkalın'ın paylaştığı Benim Hayatım dizisi reyting alamadı. Hayatın tüm zorluklarına rağmen ailesiyle beraber hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul'a taşınan bir kızın hikayesinin anlatıldığı dizi 7'nci bölümde ekrana veda edecek.

Etiketler : Benim hayatım reyting kurbanı Öykü Çelik Savaş Özdemir Nilsu Berfin Aktaş
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