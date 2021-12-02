Benim hayatım reyting kurbanı

Başrollerini Öykü Çelik, Savaş Özdemir, Nilsu Berfin Aktaş ve Nilüfer Açıkalın'ın paylaştığı Benim Hayatım dizisi reyting alamadı. Hayatın tüm zorluklarına rağmen ailesiyle beraber hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul'a taşınan bir kızın hikayesinin anlatıldığı dizi 7'nci bölümde ekrana veda edecek.

