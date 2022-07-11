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11 Temmuz 2022 Pazartesi 13:30:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2022 Pazartesi 13:30:00

Bayram sahnesi

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Sanat dünyasının ünlü isimleri, Kurban Bayramı'nı sahnede karşıladı. Sanatçılar, Ege ve Akdeniz sahillerinde buluştukları hayranlarına keyifli anlar yaşattı.

Sanat dünyasının ünlü isimleri, Kurban Bayramı'nı sahnede karşıladı. Sanatçılar, Ege ve Akdeniz sahillerinde buluştukları hayranlarına keyifli anlar yaşattı.

Popçu İrem Derici, Alaçatı'da sevenleriyle buluştu. Bir mekanda sahne alan popçuyu babası Hulusi Derici yalnız bırakmadı. Popçu, babasıyla konserinde iki parçasını birlikte seslendirdi.

Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılığa da el atan Şevval Sam, Bodrum Günay Restoran'da sahne aldı. Sam, Tarık Ediz imzalı, mavi elbisesiyle göz kamaştırdı. 2 saat sahnede kalan Sam, sevilen Karadeniz eserlerini söyledi.

Deha Bilimlier Bodrum Miya Beach'te sahne aldı. Bilimlier, sevilen şarkıları kendine has performansıyla yorumladı.

Safiye Soyman ve Faik Öztürk çifti, Bodrum Azka Otel'de sahne aldı. İkili, esprileriyle sevenlerine bayram coşkusu yaşattı.

Besteci ve şarkıcı Fettah Can, bayramı memleketi Bursa'da karşıladı. Bir mekanda sahne alan Can, sevilen aşk şarkılarını seslendirdi.

Müzisyen Buray Çeşme Açıkhava Tiyatrosu Btcturk Pro sahnesinde sevenleriyle buluştu. Buray, dillere pelesenk olan şarkılarını seslendirdi.

Sanatçı Ebru Yaşar Bodrum Vogue Otel'de konser verdi. Sahnesinde şıklığı ve güzelliği ile dikkat çeken Yaşar, sevilen eserlerini 2 saat boyunca dinleyicileriyle hep bir ağızdan seslendirdi.

Popçu Berkay Çeşme'de müzikseverler ile buluştu. Yaz ayını ailesiyle birlikte Ege'de geçiren Berkay, hareketli repertuvarıyla dikkat çekti.

Sanatçı Hülya Avşar, Kurban Bayramı'nı sahnede geçiriyor. Batum'da konser veren Avşar kızının pırlanta kaplı küpeleri dikkat çekerken fiyatının 2 milyon lira olduğu öğrenildi.

Sanatçı Kenan Doğulu, bayramı sahnede geçiriyor. Doğulu, Kuşadası ve Marmaris'te peş peşe konser verdi. Sanatçı, sahne performansı ve danslarıyla dinleyicilerini büyüledi.

Etiketler : Bayram sahnesi Kenan Doğulu Hülya Avşar Berkay Çeşme
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