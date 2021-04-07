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07 Nisan 2021 Çarşamba 17:17:00 - Güncelleme:07 Nisan 2021 Çarşamba 17:17:00

Babaya duygusal veda

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Geçtiğimiz haftalarda eski futbolcu olan babası Erhan Önal'ı kaybeden oyuncu Bige Önal, takipçilerini duygulandırdı.

Geçtiğimiz haftalarda eski futbolcu olan babası Erhan Önal'ı kaybeden oyuncu Bige Önal, takipçilerini duygulandırdı. Büyük üzüntü yaşayan Önal, sosyal medya hesabından babasıyla fotoğrafını paylaşarak altına şu satıları yazdı: "Unutur muyum diye korkuyorum gittiğinden beri; unutmak ne kelime... Her detayı; yüzündeki, elindeki her kıvrımı ezbere biliyorum. Özleminle ne yaparım, onu bilmiyorum. Seni seviyorum babiş" notunu düştü.

Etiketler : erhan önal bige önal vefat sosyal medya
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