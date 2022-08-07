Babasının eksikliğini hissediyor

Sunucu Seray Sever ve eşi Eray Sünbül, anne ve baba olmanın tadını çıkarıyor. Üç ay önce ikizleri Sofia ve Alya'yı kucağına alan Sever aile pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı. Gönderisine duygusal bir not düşen sunucu, "Hayat su gibi akıp, geçiyor... Bizi mutlu eden anlar ne kadar kıymetli... Bebeklerle paylaştığım bu fotoğraflarda keşke canım babam da olsaydı, böyle eksik hissetmezdim" yazdı. Sunucu, koronavirüs tedavisi gören babası Tamer Sever'i geçtiğimiz aylarda kaybetmişti.

