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07 Ağustos 2022 Pazar 17:00:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2022 Pazar 17:00:00

Babasının eksikliğini hissediyor

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Sunucu Seray Sever ve eşi Eray Sünbül, anne ve baba olmanın tadını çıkarıyor.

Sunucu Seray Sever ve eşi Eray Sünbül, anne ve baba olmanın tadını çıkarıyor. Üç ay önce ikizleri Sofia ve Alya'yı kucağına alan Sever aile pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı. Gönderisine duygusal bir not düşen sunucu, "Hayat su gibi akıp, geçiyor... Bizi mutlu eden anlar ne kadar kıymetli... Bebeklerle paylaştığım bu fotoğraflarda keşke canım babam da olsaydı, böyle eksik hissetmezdim" yazdı. Sunucu, koronavirüs tedavisi gören babası Tamer Sever'i geçtiğimiz aylarda kaybetmişti.

Etiketler : Babasının eksikliğini hissediyor Seray Sever Eray Sünbül
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