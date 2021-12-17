Oyuncu Halil Ergün, izleyen herkesin gönlünde taht kuracak 'Dede Kemal' rolüyle beyazperdede olacak. Mustafa karakterinin dedesi olan Ergün, 'Dedemin Gözyaşları' filminde torun sevgisi ve onun için verdiği yaşam mücadelesiyle uzun süre hafızalardan silinmeyecek. Tüm kariyeri boyunca ilk kez dede rolü oynadığını belirten oyuncu 'Babalıktan dedeliğe terfi ettim. Benim hiç dedem olmadı. Anne-baba azarladığında hiçbir zaman bir dede tarafından kayrılmadım. Dedelerimle ilgili hiçbir anım yok maalesef'' dedi. Ergün'e yapımda Erkan Petekkaya, Cem Kılıç ve Seda Tosun eşlik ediyor.