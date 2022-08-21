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21 Ağustos 2022 Pazar 14:00:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2022 Pazar 14:00:00

Azerbaycan'da Somer Şef sanıldı

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Masterchef yarışması ile tanınan ünlü şef Somer Sivrioğlu'na yapımcı Levent Cengizhan'ın benzerliği dikkat çekti.

Masterchef yarışması ile tanınan ünlü şef Somer Sivrioğlu'na yapımcı Levent Cengizhan'ın benzerliği dikkat çekti. Cengizhan, 'Yanlış Anlama 2' filminde Soner Divrikoğlu ismi ile ünlü Şef'e göndermede bulundu. 30 Eylül'de vizyona girecek olan filmin Azerbaycan çekimlerinde Cengizhan, Somer Şef'e benzetildi. Yapımın kamera arkası görüntülerinde yerel halkın yapımcıyı, sürekli Somer Şef zannedip fotoğraf çektirdiği görüldü.

Etiketler : masterchef somer sivrioğlu levent cengizhan
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