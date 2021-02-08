  • BIST
    1534.91
  • Dolar
    7,1040
  • Euro
    8,5618
  • Altın
    419,4800
İstanbul
13 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
8 Şubat 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı
"Devletimin askeriyim"
Pandemide dişler daha hızlı çürüdü
Kalp krizi vakaları 20'li yaşlara kadar indi
Kanserin en güçlü düşmanı: Erken tanı
Çocuklar için ‘evde düzenli egzersiz' uyarısı
125 bin yıllık fil fosili bulundu
Aşk yasağına imza atmışlar
Kadir Doğulu eşine bebek gibi bakıyor
"CHP'nin tek işi kirli ittifakın bozulmasını engellemeye çalışmak"
Ailenin pamuk kalplisi
Sigarayı bıraktı şimdi hayvanları sevindiriyor
31 yıldır yaylada!
Eşi ve oğlunun eli ayağı oldu
Epilepsiyi yendim itirafı
Kutsal toprağım Türkiye
Muharrem İnce istifa etti: CHP artık tabeladan ibaret
Meteoroloji'den flaş uyarı... Kara kış geri dönüyor
Hastalık arama hastalığı pandemide arttı
Kış kentinde KARDA CİRİT
14 Şubat sürprizi
Sokaktaki canlara yardım
İstanbul'a yerleşebilirim
Milli imkanlarla geliştirildi! Hava Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak
08 Şubat 2021 Pazartesi 17:45:00 - Güncelleme:08 Şubat 2021 Pazartesi 17:45:00

Aşk yasağına imza atmışlar

ABONE OL

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşk yaşayıp yaşamadıkları hayranlarının aklında soru işareti oluştururken ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşk yaşayıp yaşamadıkları hayranlarının aklında soru işareti oluştururken ilginç bir iddia ortaya atıldı. Buna göre, 'Sen Çal Kapımı' adlı dizide rol alan ikili, Eylül ayından beri sevgili ancak yapım şirketiyle olan sözleşmede yazan 'aşk yasak' maddesinden dolayı bu birlikteliklerini açıklayamıyorlar. İki ünlü ismin bu iddiaya ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

Etiketler : hande erçel kerem bürsin aşk
Tehlikeli çift

Tehlikeli çift
"Duygularımı sansürsüz yaşarım"

"Duygularımı sansürsüz yaşarım"
Karne hediyesi oyuncak bebek

Karne hediyesi oyuncak bebek
Çocukların eğitimine destek

Çocukların eğitimine destek
Aile gezintisi

Aile gezintisi
Gizlice albüm hazırladı

Gizlice albüm hazırladı
‘Hamlet'in ikilisi

‘Hamlet'in ikilisi
Her şey Hira için

Her şey Hira için
Dünyaya açılacak imza

Dünyaya açılacak imza

EN ÇOK OKUNAN HABERLER