Aşk yasağına imza atmışlar

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşk yaşayıp yaşamadıkları hayranlarının aklında soru işareti oluştururken ilginç bir iddia ortaya atıldı. Buna göre, 'Sen Çal Kapımı' adlı dizide rol alan ikili, Eylül ayından beri sevgili ancak yapım şirketiyle olan sözleşmede yazan 'aşk yasak' maddesinden dolayı bu birlikteliklerini açıklayamıyorlar. İki ünlü ismin bu iddiaya ne yanıt vereceği merak konusu oldu.