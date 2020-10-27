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27 Ekim 2020 Salı 21:39:00 - Güncelleme:28 Ekim 2020 Çarşamba 13:28:00

Annesinin kopyası

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Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterini canlandıran ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün annesinin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterini canlandıran ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün annesinin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Anne-kızın benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Neslihan'ın güzelliğini nereden aldığı belli oldu" yorumunda bulundu. Güzel oyuncunun annesinin Rus kökenli olduğu öğrenildi.

Etiketler : Neslihan Neslihan Atagül Nare Rus kökenli
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