Annesinin kopyası

Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterini canlandıran ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün annesinin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Anne-kızın benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Neslihan'ın güzelliğini nereden aldığı belli oldu" yorumunda bulundu. Güzel oyuncunun annesinin Rus kökenli olduğu öğrenildi.