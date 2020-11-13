Almula Merter Churm'ün kitap sevinci

Almula Merter Churm’ün yeni eseri “Bitti Dediğin Anda Kaderin Yeniden Yazılır”, “en çok satanlar” listelerinde zirveye yerleşti. Çok kısa süre içinde 40 bin adet satan kitap için Alfa Yayınevi 7’nci baskıya girdi. Avrupa ve Amerika için İngilizceye çevrilmekte olan kitap 2021’de tüm dünyada satışa başlayacak.

