Aleyna Tilki: Bayramda çok harçlık topladım

Şarkıcı Aleyna Tilki, dün akşam Bebek'te objektiflere takıldı. Bir mekanda yemek yiyen Tilki, basın mensupları ile ayaküstü sohbet etti. Habertürk'ün haberine göre; geride bıraktığımız Kurban Bayramı'yla ilgili konuşan 20 yaşındaki şarkıcı, "Çok güzel bir bayram geçirdik, hep güzel olsun" ifadelerini kullandı.

"HARÇLIK TOPLADIM"

Bayramda çok fazla harçlık topladığını söyleyen Aleyna Tilki, "Hala da toplamaya devam ediyorum. Şimdi ne kadar olduğunu söylemeyeyim ama çok fazla" dedi.