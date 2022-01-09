Aleyna Tilki'nin söylediği Mor ve Ötesi grubunun 'Bir Derdim Var' şarkısı müzikseverlerden beğeni aldı. Genç popçunun kendine has yorumunuyla seslendirdiği şarkının sahipleri Mor ve Ötesi grubu Twitter hesaplarından paylaşımda bulundu. Grup, "Aleyna çok iyi şarkıcı. Hakikat bu.Hep güzel şarkılara rastlaması dileğiyle" notunu düşerken Tilki ise, "Gerçeğimi hissettiğiniz için çok teşekkür ederim. Özden gelen hep öze gidermiş. İyi ki sizin müziklerinizle büyümüşüm" yanıtını verdi.