Sürekli kar paylaşanlara sitemde de bulunmayı ihmal etmeyen manken Ahu Yağtu, tepkisini ‘’Kar postlarınızı tamamladıysanız biraz da karda kışta üşüyen, kışlık bot, mont, atkı ve eldiven, bere yardımı yapmaya ne dersiniz?’' sözleriyle dile getirdi.