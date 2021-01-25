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25 Ocak 2021 Pazartesi 00:32:00 - Güncelleme:25 Ocak 2021 Pazartesi 13:27:00

Ahu Yağtu'dan ünlülere göndermeli yardım çağrısı! 'Kar postlarınızı tamamladıysanız...'

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‘Zamansız Stiller' programıyla ekranlara dönen Ahu Yağtu, kar paylaşımı yapan meslektaşlarına yardım için çağrıda bulundu.

Sürekli kar paylaşanlara sitemde de bulunmayı ihmal etmeyen manken Ahu Yağtu, tepkisini ‘’Kar postlarınızı tamamladıysanız biraz da karda kışta üşüyen, kışlık bot, mont, atkı ve eldiven, bere yardımı yapmaya ne dersiniz?’' sözleriyle dile getirdi. 

Etiketler : Ahu Yağtu manken Zamansız Stiller yardım magazin
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