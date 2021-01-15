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15 Ocak 2021 Cuma 20:09:00 - Güncelleme:16 Ocak 2021 Cumartesi 16:19:00

Ahmet Selçuk İlkan; Coşkun Sabah, Ümit Besen ve Zara'ya kırgınlığını dile getirdi! 'Adımı söylemelerini beklerdim'

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Söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan, Coşkun Sabah, Ümit Besen ve Zara'nın katıldıkları programda adını anmamalarından duyduğu üzüntüyü “Gözyaşlarımı içime akıttım” sözleriyle dile getirdi.

Şair ve söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan, sözlerine imza attığı şarkıları okuyan Coşkun Sabah, Ümit Besen ve Zara gibi isimlere sitem etti. Ahmet Selçuk İlkan, ses sanatçılarının söz yazarlarının adını anmamasından yana şikayetini dile getirdi. İlkan, katıldığı televizyon programında Coşkun Sabah’a ”Sitem, sevgiden doğar. İbo Show’da ‘Hatıram Olsun’u okurken ‘sözlerini Ahmet Selçuk İlkan yazdı’ demeni beklerdim. Belki bugün 2 tane daha şarkı yazardım sana ama ben içime döktüm gözyaşlarımı” dedi.

ÜLKENİN ŞAİRLERE İHTİYACI VAR

İlkan sözlerine şöyle devam etti: ”Yalnız sana sitem etmiyorum bir öncekinde Zara da aynı şeyi yaptı Ümit Besen de. Yani ne kadar yazarsan yaz, sonunda küçücük bir CD’nin içinde meraklısı varsa bulabiliyor. Herkes bu şarkı senin mi? diye şaşırıyor. Yani benim mi illa şarkıları söylemem mi gerekiyor? O zaman benim gibi Ahmet Selçuk’lar nasıl çıksın bu ülkede? Tabii ki manken, futbolcu, popstar olacak. Ama yazık bu ülkenin şairlere de ihtiyacı var.”

Etiketler : Ahmet Selçuk İlkan Coşkun Sabah Ümit Besen Zara magazin
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