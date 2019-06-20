7 yıllık evliliğin ardından dairenin yarısı Seçkin Piriler'in!

Mahkeme taşınmazın yarı hissesinin Seçkin Piriler adına tapuda kayıt ve tescil edilmesine karar verdi. Piriler, mahkemede Seçkin Piriler’in talebi üzerine Ortaköy’deki daireye başkalarına satılmaması için tedbir koydu. Mahkeme müşterek iki çocuğun haklarının olduğunu da kararında açıkladı.