20 Haziran 2019 11:19 | Perşembe
7 yıllık evliliğin ardından dairenin yarısı Seçkin Piriler'in!
Seçkin Piriler, Ortaköy’deki lüks dairenin yarısını devretmediği için Kaan Tangöze’ye açtığı tapu iptal ve tescil davasını kazandı.
Mahkeme taşınmazın yarı hissesinin Seçkin Piriler adına tapuda kayıt ve tescil edilmesine karar verdi. Piriler, mahkemede Seçkin Piriler’in talebi üzerine Ortaköy’deki daireye başkalarına satılmaması için tedbir koydu. Mahkeme müşterek iki çocuğun haklarının olduğunu da kararında açıkladı.
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