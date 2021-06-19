65 bin liralık çalıntı iddiası

Özpak, 65 bin lira manevi tazminat talebinde bulunurken maddi kaybının hesaplanmasını da istedi. Kitap ile film arasında hiçbir fark olmadığının belirtildiği dava dilekçesinde, filmdeki jokeyin özel hayatıyla ilgili bölüm dışarıda bırakıldığında filmin ana fikri ve öyküsü, kitapla birebir aynı olduğu ifade edildi.

