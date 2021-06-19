19 Haziran 2021 Cumartesi 10:24:00 - Güncelleme:19 Haziran 2021 Cumartesi 10:24:00
65 bin liralık çalıntı iddiası
Yazar Sara Gül Özpak, Halis Karataş ve Bolt Pilot'un hayatını anlatan 'Bizim için Şampiyon' filminin hikayesinin, 'Kahpe Veda' isimli romanından izinsiz uyarlandığını iddia ederek filmin yapımcısına dava açtı.
Özpak, 65 bin lira manevi tazminat talebinde bulunurken maddi kaybının hesaplanmasını da istedi. Kitap ile film arasında hiçbir fark olmadığının belirtildiği dava dilekçesinde, filmdeki jokeyin özel hayatıyla ilgili bölüm dışarıda bırakıldığında filmin ana fikri ve öyküsü, kitapla birebir aynı olduğu ifade edildi.