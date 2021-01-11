11 Ocak 2021 Pazartesi 00:30:00 - Güncelleme:11 Ocak 2021 Pazartesi 09:44:00
36. yaş pastası çocuklarla
Yapımcı Mustafa Uslu ile evli olan oyuncu Sinem Uslu, önceki gün 36. yaş gününü sevdikleriyle bir arada kutladı.
İkiz bebekleri ve ailesiyle birlikte pasta kesmenin mutluluğunu yaşayan oyuncu, ''Çok şükür ailem, sevdiklerim... Yanımda olamasalar bile gelen mesajlarla aramalarla ,sevgilerini en derinde hissettiren dostlarım iyi ki varsınız. Evlatlarımla senin yaptığın pastayı üflemek nasipmiş’’ yazdı.