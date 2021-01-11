36. yaş pastası çocuklarla

İkiz bebekleri ve ailesiyle birlikte pasta kesmenin mutluluğunu yaşayan oyuncu, ''Çok şükür ailem, sevdiklerim... Yanımda olamasalar bile gelen mesajlarla aramalarla ,sevgilerini en derinde hissettiren dostlarım iyi ki varsınız. Evlatlarımla senin yaptığın pastayı üflemek nasipmiş’’ yazdı.