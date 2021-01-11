  • BIST
    1554.21
  • Dolar
    7,4593
  • Euro
    9,0719
  • Altın
    443,3410
İstanbul
13 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dev yatırım hamlesi!
WhatsApp'tan yeni açıklama!
SSB Başkanı Demir: TİHA'da ilk teslimat bu yıl yapılacak
Mutasyonlu virüs hızla yayılıyor
Cumhurbaşkanlığını kazanan Caparov'dan Türkiye açıklaması: Daha güçlü olacak
Meteoroloji'den beklenen tarih verildi: İstanbul'a kar geliyor
Canlı yayında açıkladı! Erken seçim olacak mı?
Trump'ı göndermekte kararlılar! 24 saat süre verilecek
Yunan bakandan çarpıcı sözler: Türkiye bölgenin büyük değişimcisi rolü oynuyor
İran'dan dünyayı şaşırtan istek: Resmen yasaklanmasını talep ettiler
Bebek uyudu romantizm başladı
36. yaş pastası çocuklarla
Torunlarla karantina
Urla'da sürpriz birliktelik
Şeyma'nın özlemle sınavı
Kayak sporcusu yetişiyor
Uzmanlar uyardı: Birbirine çok benziyorlar
Ankara'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Mavi ışık çocuklarda migrene neden olur
Maden suyu, Alzheimer'dan koruyor
Baş döndüren 6 hastalık
11 Aralık günlük burç yorumları
ABD'deki olaylar nedeniyle Almanya, meclis binasının güvenliğini artırıyor
Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son verileri paylaştı
11 Ocak 2021 Pazartesi 00:30:00 - Güncelleme:11 Ocak 2021 Pazartesi 09:44:00

36. yaş pastası çocuklarla

ABONE OL

Yapımcı Mustafa Uslu ile evli olan oyuncu Sinem Uslu, önceki gün 36. yaş gününü sevdikleriyle bir arada kutladı.

İkiz bebekleri ve ailesiyle birlikte pasta kesmenin mutluluğunu yaşayan oyuncu, ''Çok şükür ailem, sevdiklerim... Yanımda olamasalar bile gelen mesajlarla aramalarla ,sevgilerini en derinde hissettiren dostlarım iyi ki varsınız. Evlatlarımla senin yaptığın pastayı üflemek nasipmiş’’ yazdı.

Etiketler : mustafa uslu sinem uslu doğum günü
Zümrüdüanka'nın Serhat'ı Alp Navruz: De Niro'nun daveti onurlandırdı

Zümrüdüanka'nın Serhat'ı Alp Navruz: De Niro'nun daveti onurlandırdı
İbrahim Büyükak: 2020 bize son kıyağını yaptı

İbrahim Büyükak: 2020 bize son kıyağını yaptı
Yılmaz Erdoğan'dan Netflix için yeni bir film

Yılmaz Erdoğan'dan Netflix için yeni bir film
Yıldız Tilbe'nin yorgun tarzı

Yıldız Tilbe'nin yorgun tarzı
Yasemin Şefkatli yeni hayatı için çizdi

Yasemin Şefkatli yeni hayatı için çizdi
Bülent Şakrak türkü okuyacak

Bülent Şakrak türkü okuyacak
İrem Derici kırmızı çizgisini açıkladı

İrem Derici kırmızı çizgisini açıkladı
Tuba Ünsal çocuklarıyla sette

Tuba Ünsal çocuklarıyla sette
Deniz Akkaya çantaya değil toprağa yatırım yaptı

Deniz Akkaya çantaya değil toprağa yatırım yaptı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER