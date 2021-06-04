  • BIST
    1432.73
  • Dolar
    8,6796
  • Euro
    10,5702
  • Altın
    527,9180
İstanbul
12 / 20
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'de geniş yankı buldu! Dikkatler bu sefer de ULAQ'a çevrildi
"TSK'nın gücüne güç katmaya devam edeceğiz"
Yine Türkiye'yi hedef aldı!
Yenişehir-1 arama kuyusundan oluk oluk petrol aktı
Heyecanlandıran paylaşım
Tatili iple çekiyor
2. sezon sonbaharda
30 yaşına evli girecek
Ciritçilerin form çabası
Guinness'e aday biyolojik gölet
Venüs yeniden keşfedilecek
Gökhan haklı bulundu
Gökçeada'da ‘Daha İyi Bir Yarın'
AKŞAM'A en iyi muhabir ödülü
Müzik dünyasının acı kaybı
Erkal'ın hayatı beyazperdede
O sahneler kolay çekilmiyor!
Berin Menderes'i film yapın
Türkiye'de ilk dünyada eşi benzeri yok! Atak'tan kritik hamle
''Petrol yok'' denilip beton dökülen kuyudan petrol fışkırıyor
Gözyaşlarıyla itiraf etti: Suçumu kabul ediyorum
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Gri listeye bir çizik daha
Demir Kubbe hamlesi! Biden kararını verdi
150 yıllık rüya gerçek oluyor
04 Haziran 2021 Cuma 16:00:00 - Güncelleme:04 Haziran 2021 Cuma 16:00:00

30 yaşına evli girecek

ABONE OL

Popçu Ece Seçkin, pilot nişanlısı Çağrı Terlemez ile eylül ayında evleneceklerini açıkladı.

Popçu Ece Seçkin, pilot nişanlısı Çağrı Terlemez ile eylül ayında evleneceklerini açıkladı. Pandemi nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kalan Seçkin, yeni normalleşmeyle birlikte nikah tarihi aldıklarını söyledi. 15 Eylül'de düğün yapacaklarını dile getiren popçu, "12 Eylül'de doğum günüm. 3 gün sonra 30 yaşına evli gireceğim" dedi.


Etiketler : ece seçkin çağrı terlemez evlilik
İtalyan basını öve öve bitiremedi

İtalyan basını öve öve bitiremedi
'Mevlana'da yeniden buluşacaklar

'Mevlana'da yeniden buluşacaklar
Hakan yok şarkıları var

Hakan yok şarkıları var
Özgürlüğü Youtube'da buldu

Özgürlüğü Youtube'da buldu
Yalnızlık güçlendirdi

Yalnızlık güçlendirdi
Zenginim, 455 çalışanım var

Zenginim, 455 çalışanım var
Pandemide reklam kazancı

Pandemide reklam kazancı
ESKİŞEHİR'DE ‘PİGMENT' ÇEKİMLERİ

ESKİŞEHİR'DE ‘PİGMENT' ÇEKİMLERİ
‘Rüzgarın oğlu' Dalaman'da

‘Rüzgarın oğlu' Dalaman'da

EN ÇOK OKUNAN HABERLER