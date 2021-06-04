04 Haziran 2021 Cuma 16:00:00 - Güncelleme:04 Haziran 2021 Cuma 16:00:00
30 yaşına evli girecek
Popçu Ece Seçkin, pilot nişanlısı Çağrı Terlemez ile eylül ayında evleneceklerini açıkladı.
Popçu Ece Seçkin, pilot nişanlısı Çağrı Terlemez ile eylül ayında evleneceklerini açıkladı. Pandemi nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kalan Seçkin, yeni normalleşmeyle birlikte nikah tarihi aldıklarını söyledi. 15 Eylül'de düğün yapacaklarını dile getiren popçu, "12 Eylül'de doğum günüm. 3 gün sonra 30 yaşına evli gireceğim" dedi.