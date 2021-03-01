100 bin TL'lik Sezen kreasyonu!

Genç yorumcu Berru Tural, yeni çalışması 'Bir An Bile Düşünmedim'de Sezen Aksu'nun uğurunu üstünde taşıdı. Tural, modacı Emre Erdemoğlu'nun 2021 kreasyonda yer alan Sezen Aksu tasarımlı ceket ve gömleğiyle kamera karşısına geçti. 100 bin tl değerindeki Sezen Aksu tasarımındaki ceket ve 25 bin TL değerindeki t-shirt ile kamera karşısına geçen Tural, Aksu'nun kendisine uğur getireceğini ifade etti.

