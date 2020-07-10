10 Temmuz 2020 Cuma 11:34:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2020 Cuma 11:38:00
Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist daha gözaltına alındı!
Son dakika haberine göre, Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ''Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı. Mehmetçiklerimiz bölgeye huzur ve güven getirmek için çalışmaya devam edecek!'' açıklamasında bulundu.
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