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18 Ağustos 2022 Perşembe 18:54:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2022 Perşembe 18:58:00

Zelenskiy Guterres ile görüştü: BM Zaporijya'nın güvenliğini sağlamalı

Kaynak: AA

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Lviv'de yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. Zelenskiy, "BM, Zaporijya nükleer santralinin güvenliğini ve askerden arındırılmasını sağlamalı" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Lviv'de görüştü.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görüşmeyi değerlendiren Zelenskiy, Zaporijya nükleer tesisine yönelik saldırıların küresel bir felakete neden olabileceği uyarısını yineledi.

Zelenskiy, BM'yi nükleer tesisin Rus birliklerden "tamamen kurtarılmasını" sağlamaya çağırdı.

"Tahıl koridorunun koordinasyonunu sağlamaya devam edeceğiz"

Zelenskiy ile Guterres görüşmesinde, İstanbul'da imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması da gündemdeydi.

Sürecin koordinasyonunu sağlamaya devam edeceklerinin altını çizen Zelenskiy, koridorun geliştirilebileceği muhtemel güzergahların da Guterres ile görüşmesinde ele alındığını vurguladı.

Başkan Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres üçlü zirvede bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Potoçki Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen üçlü zirve, 40 dakika sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Başkan Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres'in ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Etiketler : Ukrayna Zelenskiy Guterres Başkan Erdoğan
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