YouTube'da korkutan gerçek

Yiyecek ya da içecek tanıtılan videoların yüzde 90’ından fazlasında çocuk YouTuber’ların sağlıksız ve markalı yiyecek, içecek ya da fast food ürünleri tanıttığı tespit edildi. Araştırmanın baş yazarı yardımcı profesör Marie Bragg, ilgili videolarla ilgili halk sağlığını korumaya yönelik stratejiler belirlenmesi gerektiğini ifade etti.