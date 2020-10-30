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30 Ekim 2020 Cuma 13:05:00 - Güncelleme:31 Ekim 2020 Cumartesi 12:32:00

YouTube'da korkutan gerçek

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New York Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre, çocuk YouTuber'lar sadece abur cubur yiyerek 1 milyardan fazla izlendi.

Yiyecek ya da içecek tanıtılan videoların yüzde 90’ından fazlasında çocuk YouTuber’ların sağlıksız ve markalı yiyecek, içecek ya da fast food ürünleri tanıttığı tespit edildi. Araştırmanın baş yazarı yardımcı profesör Marie Bragg, ilgili videolarla ilgili halk sağlığını korumaya yönelik stratejiler belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Etiketler : YouTube çocuk YouTuber Marie Bragg araştırma
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