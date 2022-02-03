TOGG'un satışa çıkacağı tarih açıklandı!

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03 Şubat 2022 Perşembe 10:30:00 - Güncelleme:03 Şubat 2022 Perşembe 10:30:00

Yerli otomobil TOGG'da merak edilen soru cevaplandı! Bakan Varank, satışa çıkacağı tarihi verdi

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG'un çıkacağı tarihi açıkladı. Otomobilin satışıyla ilgili bilgi veren Bakan Varank, TOGG'da ilk seri üretimin 2022 yılının son çeyreğinde başlayacağını, doğuştan elektrikli C segmentindeki SUV aracının da 2023'ün ilk çeyreğinde çıkacağını ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil TOGG'un satışa çıkacağı tarih ile ilgili, "Homologasyon olarak adlandırılan teknik yeterlilik süreçlerinin de tamamlanmasından sonra doğuştan elektrikli C segmentindeki SUV araç 2023'ün ilk çeyreğinde ticari olarak satışa çıkar" ifadesinde bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) bünyesinde hazırlanan Kriter dergisinin şubat sayısında, SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran'a verdiği röportajda, Türkiye'nin teknoloji yarışındaki yerine ve yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

TOGG'DA SON DURUM

Türkiye'nin Otomobili'nin ABD'de katıldığı Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) küresel çapta ses getirdiğini belirten Varank, TOGG'un seri üretimi noktasında süren çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Varank, ilk seri üretim aracın 2022 yılının son çeyreğinde üretim bandından inmesinin planlandığını anımsatarak, "Homologasyon olarak adlandırılan teknik yeterlilik süreçlerinin de tamamlanmasından sonra doğuştan elektrikli C segmentindeki SUV araç 2023'ün ilk çeyreğinde ticari olarak satışa çıkar." ifadesini kullandı.

"ELEŞTİRİLER YERİNİ BEĞENİYE BIRAKACAK"

TOGG'a yapılan eleştirilerin çoğunun yanlış ya da eksik bilgiden kaynaklandığını gördüklerini belirten Varank, "Marka projelerini hayata geçirdikçe, TOGG'un 'akıllı cihaz' olarak isimlendirdiği elektrikli, ağa bağlı yeni nesil araçlar yollarda görülmeye başlandıkça bu eleştirilerin de yerini takdir ve beğeniye bırakacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : Mustafa Varank togg satışa çıkacağı tarih SETA
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