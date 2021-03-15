Alınan kararları Başkan Erdoğan açıklayacak

'Kontrollü normal'de risk haritası bugün güncellenecek. Kısıtlama yerine, bir hafta daha durumun gözlemlenmesi bekleniyor.



Pandemide son durum ve artan vaka sayılarına karşı yeni önlemlerin gelip gelmeyeceği konusunda gözler yeniden kabine toplantısına çevrildi. Kontrollü normalleşme sürecine geçilmesinin ardından artan vaka sayıları bugün kabine toplantısında masaya yatırılacak. Toplantıda, artan vaka sayılarının düşmesi için kısıtlamaları yeniden gündeme gelip gelmeyeceği tartışılacak. Bu hafta kabine için "Gözlem Haftası" olacak. Kabine toplantısında risk haritası da güncellenecek.

AŞI DA KONUŞULACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapacağı toplantıda, sokağa çıkma kısıtlamaları, kafe ile restoranların durumu ve yüz yüze eğitimle ilgili son kararlar, illerin vaka sayılarındaki artış oranına göre güncellenecek. Riskin arttığı illerde kısıtlamalar da artacak. Aşı çalışmaları ve yerli aşı süreci de görüşülecek.