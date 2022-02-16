VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
NATO'dan flaş Rusya açıklaması!
Emine Erdoğan: Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım
Türkiye rüzgarı lehine çevirdi
Yeni Nesil Çevre ve Enerji Teknolojileri de TEKNOFEST'te
"Bunların üzerine çok farklı bir şekilde gideceğiz"
AYM yeni üyesi görevine başladı
Başkan Erdoğan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Kenan Yaşar'ın yemin törenine katıldı
TOKİ Başkanı Bulut'tan Odunpazarı Belediye Başkanı'nın açıklamalarına cevap
3600 ek gösterge için ilk toplantı!
Başkan Erdoğan gençlerle buluştu
Araç sahipleri dikkat! OGS depozitoları ne olacak
"Yuvarlak masa"dan Türkiye aleyhtarı taahhüt
Her kaynaktan elektrik üretiyoruz
BBC'nin Türkiye yalanı çöktü!
"Ayasofya'da çanlar yeniden çalacak"
ABD'nin kurduğu oyun elinde patladı!
"3600 ek gösterge" için kritik gün
Sağanak yağış geri dönüyor!
Gündem enflasyonla savaş!
Konutta KDV indirimi geliyor!
14 Şubat'ı sahnede kutladılar
Geri sayım
2. kez evleniyor
Göcek'te kızımı darp etti
16 Şubat 2022 Çarşamba 13:44:00 - Güncelleme:16 Şubat 2022 Çarşamba 13:44:00

Yeni Nesil Çevre ve Enerji Teknolojileri de TEKNOFEST'te

ABONE OL

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında SANKO yürütücülüğünde düzenlenen Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışmasında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile çevreye duyarlı uygulamalar konusunda farkındalığın artırılarak toplumda enerji verimliliği kültürünün oluşturulması amaçlanıyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının çevre hassasiyetini artıracak teknolojileri ortaya çıkarmak ve bu teknolojilerin millî kaynaklar ile üretiminin geliştirilmesini destekleyen TEKNOFEST, doğal kaynakları verimli kullanarak sürdürülebilir olması ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak çevresel kriterlere uygun projeleri hayata geçiriyor. Sıfır atık hedefiyle enerji geleceğini koruyan teknolojilerin üretildiği yarışmaya son başvuru tarihi 28 Şubat.

Sürdürülebilir kalkınma adına enerji teknolojileri geliştiriliyor

Dünya çapında yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi her geçen gün artmakla birlikte çevreyi korurken artan enerji ihtiyaçlarını karşılamayabilmek adına geliştirilen teknolojiler kritik bir öneme sahip oluyor. Özellikle sınırlı kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayan, toplum yaşamını kolaylaştıran, sürdürülebilir ve yenilikçi yaklaşımlar enerji geleceği konusunda belirli düzenleme ve standartların oluşturulmasını gerekli kılıyor. Geliştirilen teknolojilerle enerjinin verimli, güvenli, çevre dostu ve ekonomik bir şekilde çıkarılması, dönüştürülmesi, taşınması, depolanması ve kullanılmasını teşvik eden yarışma kapsamında sürdürülebilir fikirler üretiliyor.

Yarışma kapsamında öğrenciler Enerji Kaynakları ve Teknolojileri, Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teknolojileri, Atıkların Değerlendirilmesi, Atıklardan Enerji Üretimi, Sürdürülebilir Yaşam ve Çevre ile Alternatif Enerji Kaynakları temalarında çevre hassasiyeti ve enerji verimliliğinin artırılmasını hedefleyerek projelerini sunabiliyor. Bunun yanı sıra yarışmacılar Verimli Doğal Kaynak Kullanımı ile Kaynakların Gelecek Nesillere Aktarılması, Hava Kirliliği Kontrolü, Toprak Kirliliği Kontrolü, Akıllı Enerji ve Akıllı Çevre konularında yenilikçi ve teknolojik fikirler geliştirebiliyor.

Lise Seviyesi ile Üniversite ve Üzeri Seviyesi olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışmalara Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm lise ve üniversite öğrencileri ile mezunlar katılabiliyor. Lise Seviyesinde birincilik ödülü 12 bin TL, ikincilik ödülü 7 bin TL, üçüncülük ödülü ise 4 bin TL değerinde olurken, Üniversite ve Üzeri Seviyesinde birinci olan takımları 15 bin TL, ikincileri 10 bin TL, üçüncüleri ise 5 bin TL'lik ödüller bekliyor.

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında, 5-7 Ağustos 2022 tarihleri arasında Trabzon'da düzenlenecek Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışmasında değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan ve dereceye giren takımlar ödüllerini 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihlerinde Samsun Çarşamba Havalimanında düzenlenecek TEKNOFEST'te alacaklar.

Etiketler : TEKNOFEST Çevre ve Enerji Teknolojileri 5-7 Ağustos 2022 Trabzon
Sette talihsiz kaza

Sette talihsiz kaza
Çene dolgusu iddiası

Çene dolgusu iddiası
Alyans parmağında

Alyans parmağında
Arabesk şov

Arabesk şov
700 bin liraya School Bus yaptı. Dünyayı gezecek

700 bin liraya School Bus yaptı. Dünyayı gezecek
40 günde 50 konser

40 günde 50 konser
Keşke o an dilim kopsaydı

Keşke o an dilim kopsaydı
Beşiktaş filminde

Beşiktaş filminde
Sette Kovid paniği

Sette Kovid paniği

EN ÇOK OKUNAN HABERLER