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24 Haziran 2019 08:00 | Pazartesi

Yeni askerlik sistemi Meclis'te oylanacak

Salı günü yapılacak oylamanın ardından Askeralma Kanunu, aynı gün Başkan Erdoğan’a sunulacak. Kanunun onaylanarak ve Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanması bekleniyor. 

TBMM Genel Kurulu'nda salı günü, görüşmeleri geçen hafta tamamlanan ve 1927'den beri ilk kez köklü değişiklik yapılan 'Askeralma Kanunu'nun tümü üzerinde oylamalar yapılacak. Kanunun AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti milletvekillerinin oylarıyla geçmesi öngörülüyor. 'Askeralma Kanunu'nun, daha sonra Başkan Erdoğan’a gönderilerek onaylanması ve Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanması bekleniyor. 

OKULA BAŞLAMA YAŞI 

TBMM Genel Kurulu'nda, komisyonda geçen hafta kabul edilen, 'Milli Eğitim Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi görüşülecek. Teklifle 66 ay olan ilkokula başlama yaşı, 69 ay olarak yeniden düzenleniyor. Mecburi ilköğretim çağı, 6- 13 yaş grubundaki çocuklar yerine 6- 14 yaş grubundaki çocukları kapsayacak. İlkokulların birinci sınıflarına, o yılın 31 Aralık gününde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılacak; ancak çocuğun gelişim durumuna bağlı olarak, okula erken başlaması veya kaydın ertelenmesiyle ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenecek. 

3 AYRI YARGI PAKETİ 

Başkan Erdoğan tarafından açıklanan 'Yargı Reformu' ile ilgili ilk değişiklik paketinin de, bu hafta Meclis'e sunulması bekleniyor. 3 ayrı paket olarak TBMM'ye sunulması beklenen ve yaklaşık 20 madde olarak düşünülen ilk yargı paketinin içinde 'Türk Ceza Kanunu', 'Ceza Muhakemesi Kanunu', 'Ceza İnfaz Kanunu' ve 'Pasaport Kanunu'nda değişiklik öngörülüyor. TBMM'de, bu hafta araştırma komisyonlarında çalışmalara devam edilecek. 

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