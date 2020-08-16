Türkiye yeni NAVTEX ilan etti

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16 Ağustos 2020 Pazar 11:00:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2020 Pazar 11:00:00

Yavuz Sondaj Gemisi için NAVTEX ilanı! Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gazın izi sürülecek

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Türkiye, uzun süredir Doğu Akdeniz'de faaliyetlerde bulunan Yavuz sondaj gemisi için yeni NAVTEX yayınladı.Yavuz gemisi, 18 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında Kıbrıs'ın güneybatısında petrol ve doğal gaz arayacak.

Doğu Akdeniz'de yeni bir sondaj çalışması için NAVTEX yani, denizdeki seyir ve faaliyet bilgisi yayımlandı.

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'nın internet sayfasında yer alan NAVTEX duyurusunda, 18 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında Kıbrıs adasının güneybatısında sondaj çalışmaları yapılacak.Doğu Akdeniz'deki çalışmaları Yavuz gemisi yapacak

UYARILARDA DA BULUNULDU

Türkiye, NAVTEX duyurusunda "Çalışma sahasına girilmemesi şiddetle tavsiye olunur" notuyla uyarıda bulundu.

Ertuğrul Bey, Osman Bey ve Orhan Bey gemileri de destek için sahada olacak. Belirlenen sahalarda 1 aya yakın doğal gaz ve petrolün izi sürülecek. Sondaj faaliyeti 15 Eylül'de sona erecek.

NAVTEX NEDİR?

NAVTEX, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, denizlerde yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden bu yolla duyurularak, bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

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