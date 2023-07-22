Vatandaş Bilecik Belediyesine isyan etti: Biz faturaları Karasu Birliği'ne ödemiyoruz

Bilecik Karasu Hattı'nda daha önce sık sık meydana gelen su şebekesindeki arıza vatandaşları canından bezdirdi. Boru hattındaki patlak nedeniyle suların kesik olması vatandaşları isyan ettirdi. Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı önceki gün yaptığı açıklamada, zeminin yumuşak olduğunu bahane ederek "Bilecik merkezi etkileyen bir arıza oluştu" dedi.

"YEREL SEÇİM BENCE YARIN OLSUN HEMEN"

Bilecik halkı daha önce arızanın Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği'nin sorumluluğunda olduğunu açıklayan Bilecik Belediyesi'ne ve Başkan Vekili Subaşı'na büyük tepki gösterdi. Bilecik merkezin yanı sıra diğer bazı ilçelerin de büyük oranda etkilendiği arızanın aradan geçen 5 güne rağmen giderilememiş olmasına isyan eden vatandaşlar sosyal medyadan, "Akşamüstü oldu su halen gelmedi de. Bu belediyeciliği ben yapamıyorum deyip devretmekte bir erdemdir. Bu sıcakta insanları susuz bırakmanın bir açıklaması yok maalesef. Yerel seçim bence yarın olsun hemen", "...Gerçekten artık 7 aydır çektiğimiz nedir Bahçelievler mahallesinde ikamet edenler olarak. Cidden asla sorunlar yapıcı bir şekilde çözülmüyor", "Dün uyarı yapıldı okey. Karasu Birliği kaynaklı su arızası okey. Depolarda su bitti okey. Ama belediye olarak sizin halkı mağdur etmek görevleriniz arasında olmamalı ve bu maalesef bir değil iki değil çok yazık gerçekten çok yazık", "... yok şurada altyapı çalışması yok burada şu çalışma deyip reklam yapmayın. Bir şehrin tek ana hattı olup da patladığı zaman insanları sıkıntıya sokuyorsanız artık fen işleri midir su işleri midir veya hangi birimse vizyon sahibi olamamak mıdır kendinize bir reset atsanız iyi olur"

İSYAN ETTİREN YORUMLAR

Karasu Hattı'ndan beslenen ilçelerden birisi olan Söğüt'te de iki gündür gece 24.00'ten sabah 07.00'ye kadar su kesintisine gidildi. Arızanın giderilmemiş olması nedeniyle sık sık belediyeden anons yapılarak çeşmeden akan suyun Söğüt Göleti'nden verildiği, bu nedenle içme suyu olarak kullanılmaması, bahçe sulaması yapılmaması, halı, araba vs. yıkanmaması istendi. Bilecik merkezde oturanlar ise anons sisteminin kapatılmasına da tepki gösterdi. İsyan ettiren yorumlar şöyle: "Hangi akla mantığa dayanarak anons sistemi kapatıldı anlamak mümkün değil. 36 derece sıcak ve bir o kadar nemde suların kesildiğini Türkiye'nin en fazla yüzde 10'unun kullandığı sms sistemiyle bildirmek akıldışı bir olay...", "Belediye olarak siz Karasu'dan su alabilirsiniz ama biz de parasını peşin ön ödemeli olarak ödüyoruz ama hizmet alamıyoruz. Bu sorun artık insan sağlığını etkiliyor. Her sene ve senede birkaç kez su sorunu oluyor.

5 senedir bunu çözemeyen Belediye artık bilemiyorum. Yerel seçimleri bekliyoruz sabırsızlıkla", "Söz de aydın kesim olarak kendinden bahseden CHP'liler halk ile alay edercesine yılda en az 5 defa aynı hattan su kesintisi yaşatıyor. Yerseniz sözde aydın", "Gerçekten yeter artık sürekli su kesintisi nedir ya Allah aşkına bu sıcakta", "Cumhuriyetin 100. Yılına yakışmayan susuzluk çilesi", "Ya böyle bir şey. Olamaz yaaa yıl olmuş 2023. Hangi devirde yaşıyoruz. İki gün suların olmadığı ne zaman görülmüştür yaaaa yok böyle bir saçmalık. Bu işi yapacaksanız adam gibi yapın yeterrrrrr artık", "Geçen senelerde yine böyle bir sıkıntıdan dolayı ishal salgını olmuştu yine olması kaçınılmaz sanırım ve benim kızım da ishale bağlı böbrek sıkıntısı oldu bu su sıkıntısı bir türlü çözülemiyor çözülse de kesinlikle çeşme suyu el yıkanmaya bile kullanılmaması lazım", "Melek hanım lütfen önlemleri ve tamiratlarınızı olabildiğince sağlam yapmaya çalışın sürekli susuz kalıyoruz günlerce bir değil iki değil sürekli sular kesiliyor bu sıcaklarda bu kadar mağduriyet yaşamamız gerçekten çok can sıkıcı", " Biz faturaları Karasu Birliği'ne ödemiyoruz. Bize sağlıklı ve gerekli suyu siz temin etmekle mesulsünüz. Alternatif içme suyu projeleri üretmek için gerekli çalışmaları yapmalısınız..."