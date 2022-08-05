Üçüncü Gün'ün altın kızları

Başrollerini Berk Atan ve Yağmur Tanrısevsin'in paylaştığı 'Üçüncü Gün' filminin çekimleri başladı. Yapımcılığını OTTO Entertainment'ın üstlendiği filmde Atan'ın annesini oynayan Derya Alabora, teyzelerini canlandıran Nursel Köse ve Zuhal Yalçın sette kendilerine 'Altın Kızlar' denildiğini söyledi. Yapımda bir örnek giyinen, üç kız kardeşi canlandıran oyuncular, sette köpeklerini de kucaklarına alarak fotoğraflar çektirdi.