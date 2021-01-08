TÜRKSAT 5A uzaya fırlatıldı: İlk sinyal alındı

Türkiye'nin yeni uydusu Türksat 5A, Türkiye saatiyle 05.15'de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden başarıyla fırlatıldı. İlk sinyalin alındığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5B uydusunun ise Haziran ayında fırlatılmasının planlandığını bildirdi.



AA'da yer alan haberde Türkiye'nin yeni uydusu Türksat 5A, Türkiye saatiyle 05.15'de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden başarıyla fırlatıldı.

Türkiye'nin 5'inci nesil uydusu Türksat 5A, Space X firmasına ait Falcon 9 roketi ile uzaya gönderildi.

Türkiye saatiyle 04.28'de yapılacağı planlanan uydunun fırlatılışı, hava şartları nedeniyle yaklaşık 1 saat ertelenerek Türkiye saatiyle 05.15'de gerçekleşti.

"İlk sinyal alındı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A uydusundan ilk sinyal alındığını bildirdi.

"Türksat 5B uydusu haziran ayında fırlatılması planlanıyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Türksat 5B uydusunun haziran ayında fırlatılmasının planlandığını söyledi.

Türkiye'den heyet uydunun fırlatılışını Cape Canaveral Üssü'nde izledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen ve beraberindeki bürokratlar, uydunun fırlatılışını Cape Canaveral Üssü'ndeki fırlatma merkezinde düzenlenen törende izledi.

31 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek

İstasyonlar aracılığıyla tüm yörünge ve alt sistem kontrolleri gerçekleştirilecek uydu, daha sonra "31 derece doğu" yörüngesine yerleşerek faaliyetlerine başlayacak.

Uydunun kontrolü, Gölbaşı Uydu Yer İstasyonu'na devredilecek ve buradan gönderilecek komutlarla uydu yaklaşık bir ay boyunca performans testlerine tabi tutulacak.

Uzayda uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin aktif uydu sayısı, haberleşme uydusu Türksat 5A'nın da fırlatılmasıyla 4 olacak.

12 kilovat faydalı yük gücüyle hizmete girecek

Türksat AŞ ile Airbus D&S arasında 9 Kasım 2017'de imzalanan sözleşmenin ardından üretimine başlanan Türksat 5A uydusu, manevra ömrüyle yörüngedeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacak.

Türkiye'nin 5'inci nesil uydusu Türksat 5A'nın önceki jenerasyon uydularına göre kapasitesi yüzde 45, ömrü iki kat daha fazla olacak.

Şu anda hizmet veren haberleşme uydularını destekleyecek şekilde hizmet sunacak Türksat 5A, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan bir coğrafyada 1728 Megahertz kapasiteyle televizyon yayıncılığı ve veri haberleşmesi hizmetleri sunacak.

Yeni "Ku" frekans bandına sahip bir uydu olan Türksat 5A, 12 kilovat faydalı yük gücüyle hizmete girecek.

Tamamen elektrikli itki sistemine sahip olan Türksat 5A'nın, 31 derece doğu yörüngesindeki konumuna ulaşmak için yapacağı yolculuğun yaklaşık 4 ay sürmesi ve bu yılın ikinci çeyreğinde hizmete başlaması hedefleniyor.

Başkan Erdoğan'dan Türksat 5A paylaşımı

#Türksat5A uzaydan bizlere ilk selamını inşallah yarın verecek. Hayırlı uğurlu olsun. ������️ pic.twitter.com/kIXTx5EMAI — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 7, 2021

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'DAN "GURURLUYUZ" AÇIKLAMASI

TÜRKSAT 5A uydusu, SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral üssünden başarılı şekilde fırlatılmasının ardından Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Gururluyuz." ifadesine yer verdi.