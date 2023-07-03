Türkler kurtardı! Okyanusta tek başına 137 gün

Fransa vatandaşı, petrol gemisine böyle çıkarıldı.

TESADÜFEN FARK EDİLDİ

Atlas Okyanusu'nun alt havzası olan ve Antil Denizi olarak bilinen bölgede iken kendisiyle irtibat kesilen Fransa vatandaşı için ABD kayıp duyurusu yapmıştı. 137 gündür kendisinden haber alınamayan Fransızı, ham petrol taşıyan gemide görev yapan Türkler tesadüfen fark etti. Ekvator çizgisinin hemen kuzeyindeki bölgede hemen kurtarma çalışmaları başlatıldı.

6 SAAT SÜREN OPERASYON

Porto Riko açıklarında aranmasına rağmen Karayip açıklarında tesadüfen bulunan Fransa vatandaşını kurtarma çalışmaları 6 saat sürdü. Zor şartlarda sürdürülen operasyon sonucu Fransız, petrol gemisine çıkarıldı. 137 günlük serüvenin ardından bulunan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Fransa vatandaşı, kamera kaydı alan Türk denizcilere poz verdi. Denizciler bu anı, sosyal medyada paylaştı.

Türk denizciler, kurtardıkları Fransız ile bu anı kameraya kaydetti.