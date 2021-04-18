18 Nisan 2021 Pazar 19:35:00 - Güncelleme:18 Nisan 2021 Pazar 19:39:00
Türkiye'de son 24 saatte 55 bin 802 yeni vaka tespit edildi
Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınında son duruma ilişkin verileri paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 301 bin 243 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 318 kişi hayatını kaybettiği belirtildi.
Türkiye'de son 24 saatte 301 bin 243 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 318 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 3 bin 275 oldu, 43 bin 856 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 687 bin 590'a yükseldi.
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