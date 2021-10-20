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20 Ekim 2021 Çarşamba 10:23:00 - Güncelleme:20 Ekim 2021 Çarşamba 10:24:00

Türkiye'nin konuştuğu 'Palu ailesi' olayında yeni gelişme! 3 kişiye tahliye kararı

Kaynak: DHA

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Palu ailesinden 3 sanığa tahliye kararı çıktı. 8 yaşındaki Melike'ne ilişkin devam eden davada, Tuncer Ustael'in tutukluluk halinin devamına karar verilirken, Emine Ustael, Ayşe Palu ve İsa Palu tahliye edildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında kaybolan ve öldürüldüğü belirlenen Meryem Tahnal'ın, kendisinden 1 yıl sonra kaybolan kızı Melike Tahnal'ın Sakarya'nın Ferizli ilçesinde öldürülmesine ilişkin Palu ailesi üyelerinin yargılandığı davada Tuncer Ustael'in tutukluluk halinin devamına karar verilirken, Emine Ustael, Ayşe Palu ve İsa Palu tahliye edildi. Emine Ustael, Ayşe ve İsa Palu'nun, Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin yargılandıkları davada aldıkları ceza nedeniyle tutuklulukları devam edecek.

DHA'da yer alan haberde Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 13 yıl önce Meryem Tahnal ile kızı Melike Tahnal'ın kaybolması ile ilgili Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada Palu ailesi üyeleri ve damat Tuncer Ustael'e hapis cezaları verildi. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi, sanık konumundaki aile üyelerinin aynı avukat tarafından savunuldukları gerekçesiyle yapılan itiraz sonucu verilen ceza kararını 'usul hatası' gerçekleşmesi nedeniyle bozdu.

Yeniden görülen davada, 'Üstsoy veya altsoydan birini canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçunu işlediğine kanaat getirilen Tuncer Ustael'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, Meryem Tahnal'ın hürriyetinden yoksun bırakılması ve kasten öldürülmesine yardım ettiklerine kanaat getirdiği Hava Palu, Ayşe Palu ve İsa Palu'ya 14 yıl 2'şer ay, Emine Ustael'e ise 12,5 yıl hapis cezası verdi. Olay tarihinde 18 yaşından küçük olan Fatih Palu ise 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

MELİKE'NİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ DAVA SAKARYA 6'NCI AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE GÖRÜLDÜ

Annesi Meryem Tahnal'dan 1 yıl sonra kaybolan ve Sakarya'nın Ferizli ilçesinde toprağa gömüldüğü iddia edilen Melike Tahnal'ın öldürülmesi ile ilgili davanın devamı ise bugün Sakarya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davaya, aile üyelerinden Tuncer Ustael, Ayşe Palu, Emine Ustael ve İsa Palu tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tutuksuz sanıklar Hava Palu ile Fatih Palu duruşmada hazır bulundu.

'İÇİMİZDE CİNLERİN OLDUĞUNU SÖYLEYEREK BİZE İSPİRTO İÇİRDİ'

Mahkemede savunma yapan tutuklu sanık İsa Palu, cinayeti Tuncer Ustael'in (üstte) gerçekleştirdiğini belirterek, "Tuncer'in etkisi altındaydık. İçimizde cinlerin olduğunu söyleyerek bize ispirto içirdi. Ben ispirtoyu içince kendimden geçtim. Sabah kalktığımda Tuncer, 'Melike öldü kimse bir şey demesin' dedi. Daha sonrasında evin yaklaşık 5 kilometre ötesine gömdük. Sabah olunca Tuncer, 'Size bir dilekçe yazacağım ve Melike'yi amcasının aldığını yazacağım' dedi. Annem Melike'yi yıkadı ve bir kefene sardı. Biz de Tuncer, Ayşe, Emine ve ben gömdük. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Savunmaların alınmasının ardından mahkeme heyeti, Tuncer Ustael'in tutukluluk halinin devamına, Emine Ustael, Ayşe Palu ve İsa Palu'nun ise tutuklu kaldıkları süre ve üzerine atılı suçların göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verdi. Duruşma 13 Ocak tarihine ertelendi.

Emine Ustael, Ayşe Palu ve Fatih Palu, Meryem Tahnal'ın öldürülmesi ile ilgili haklarında Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği cezalar nedeniyle tahliye edilmedi.

Etiketler : Emine Ustael Ayşe Palu Fatih Palu Meryem Tahnal
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