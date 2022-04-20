Oyun değiştirici olacak

Baykar Teknoloji tarafından yerli ve milli imkanlarla tasarlanan Bayraktar DİHA'nin test uçuş görüntüleri paylaşıldı.

Keşif ve istihbarat görevleri için faaliyet yürütecek olan Bayraktar DİHA, otomatik seyir uçuşu, otonom iniş/kalkış ve yarı otonom seyir uçuşu gerçekleştirebilecek.

BAYRAKTAR DİHA 3 FARKLI ŞEKİLDE İNİŞ YAPABİLECEK

Havalandıktan sonra sadece yakıt motoru aktif hale gelecek olan Bayraktar DİHA, bu görevi ise elektrikli motoruyla kalkış yaptıktan sonra devam ettirecek.

Öte yandan tüm bunları seyir uçuş moduna geçtikten sonra yapacak.

Görevini icra ettikten sonra iniş yapmak için 3 farklı opsiyonla iniş yapabilecek.

Dikey iniş, gövde üzerine iniş ve paraşütlü iniş olmak üzere 3 opsiyonu bulunan Bayraktar DİHA aynı zamanda 12 saat havada kalabilecek.

Bayraktar DİHA'nın aynı zamanda içten yanmalı motorunun üzerindeki alternatör sayesinde bataryalarını şarj edilebilecek.

Geçtiğimiz yıl TEKNOFEST'te boy gösteren Bayraktar DİHA'ya ait teknik özellikleri ise Baykar Hava Aracı Tasarım Mühendisi Burak Özbek, şu şekilde anlattı:

"Faydalı yük kapasitesi 5 kilogram. Üzerinde bulunan gündüz kamerası, termal kamera, lazer işaretleyici ve mesafe ölçer ile yerdeki birlikleri koordine edebiliyor. 50 kilogramlık kalkış ağırlığı var. Kanat açıklığı 5 metre ve 20'ye 20 metrelik bir alan içerisinden dikey iniş kalkışını gerçekleştirebiliyor. 9 bin feet bu uçak için operasyon irtifası, ancak 15 bin feete kadar çıkabiliyor. Seyrini de 45-50 knot arasında gerçekleştiriyor. Bu bir gözlem İHA'sı, uzun süre havada kalabiliyor, hareketli platformlara da iniş kalkış yapabiliyor. 5 kilogramlık faydalı yük, operasyona göre değişiklik gösterebiliyor.