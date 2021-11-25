Yunanistan'dan U dönüşü!

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25 Kasım 2021 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:25 Kasım 2021 Perşembe 10:19:00

Türkiye'nin F-35'lerinin peşine düşen Yunanistan'ı gözü korktu

Kaynak: Milliyet

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Türkiye'nin parasını ödediği F-35'leri almak isteyen Yunanistan'da hayal kırıklığı var. F-35'lerin yüksek maliyeti Atina yönetiminin gözünü korkuttuğu ifade edildi.

Yunan medyası, Türkiye'nin satın aldığı savaş uçaklarının peşine düşen Atina yönetiminin Washington'dan istediğini almakta zorluklar yaşayacağını yazdı. F-35'lerin maliyeti de Yunanistan'ın gözünü korkutan noktalardan biri.

Doğu Akdeniz krizinde Türkiye'ye karşı silahlanan Yunanistan, Fransa'dan aldığı Rafale jetlerine F-35 savaş uçaklarını da eklemek istiyor. ABD'den F-35 jetlerini resmen isteyen Atina yönetiminde hayal kırıklığı var.

To Vima gazetesinde yer alan 'Bir üst modelle güncellenen Yunan F-16'ları ve F-35'lerin zorlukları' başlıklı haberde, savunma sanayinden kaynakların görüşlerine yer verildi. Habere göre, 83 adet Yunan F-16 uçağının Viper versiyonuna yükseltilmesi yolda.

17 Kasım'da Yunan Hava Kuvvetleri (PA) tarafından yükseltilecek sekizinci uçak, Tanagra'daki Helen Savunma Sanayii (EAB) üssüne uçtu. Mühendisler, değiştirilecek olan cihazların demontaj ve sökümüne girişti ve jetleri Viper'a dönüştürecek eklemeler için hazırladı.

Block-50'ler 7-8 bin saat uçma kabiliyetine sahipken, olası bir yükseltme onlara 2-3 bin saat daha uçuş sağlayacak. To Vima'ya göre, yenilenen F-16'lar Fransa'dan satın alınan 24 Rafale savaş uçağının dahil edilmesiyle birlikte Ege ve Doğu Akdeniz hava sahasında denge sağlayabilir.

BİR SAATLİK UÇUŞ 15 BİN DOLAR

Türkiye'nin programdan çekildiği bir dönemde Yunanistan'ın beşinci nesil F-35 uçağını tedarik edip etmeyeceği konusunda yoğun tartışmalar yaşanıyor. Savunma sanayi kaynakları, "Türkiye F-35 programından çıktı. Bu nedenle inşa edilen 6-7 uçak ABD Hava Kuvvetleri tarafından kullanılacak" ifadesini kullandı.

Aynı kaynaklara göre Yunanistan'ı meşgul eden ve hala endişelendiren F-35'ler konusunda bazı 'caydırıcı' istatistikler var. Huffington Post Yunanistan ise, F-35'lerin Atina yönetimine maliyetini mercek altına alan bir haber yayımladı. 80 milyon doları aşan fiyatı bulunan F-35'lerin her bir saatlik uçuştaki faturası ise 15 bin dolar.

Bir F-35'in satın alma maliyeti 80 milyon dolar civarında olsa da, yetkililer fiyatının daha da düşeceğini iddia ediyor. Yunanistan'ın iki beşinci nesil avcı uçağı filosu, yani 24 uçak satın alması durumunda, bu devasa bir silahlanma programı anlamına gelecek.

Habere göre, Yunanistan'a üç modeli bulunan savaş uçağının ABD Hava Kuvvetleri'nin kullandığı F-35A versiyonu sevk edilebilir. Lockheed Martin tarafından şimdiye kadar 720'den fazla üretilen F-35'ler 453 bin saati aşkın uçuş gerçekleştirdi.

Konuya yakın kaynaklar silahlanma kararlarının siyasi olduğunu söylese de, buradaki sıkıntı ekonomik veriler. Ancak yakın geçmişte Yunanistan F35 için malzeme mevcudiyeti ve tahmini fiyatlar için bir talep gönderdi.

ABD'DE OYLAMA YAPILABİLİR

Doğu Akdeniz'deki restleşmede açık şekilde Yunanistan'ın yanında saf tutan ABD, NATO müttefiki Türkiye ile krize yol açacak resmi bir hamleye girişiyor. Yunanistan 2020 bitmeden ABD'den resmi olarak F-35 jetleri istedi, Haziran 2021'e gelindiğinde ise ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez tarafından bir tasarı sunuldu.

Türkiye karşıtlığıyla bilinen Bob Menendez'in Haziran ayında gündeme getirdiği ABD-Yunanistan savunma işbirliği tasarısı, artık ABD Senatosu'nda inceleniyor. 'ABD-Yunanistan Savunma ve Parlamentolar Arası Ortaklık 2021' başlıklı yasa tasarısı, ABD savunma bütçe paketine (NDAA) bir değişiklik olarak dahil edildi. Bu gelişme tasarının hızlı oylanmasına zemin hazırlayabilir.

Şimdi savunma bütçesi paketinin Şükran Günü haftasının ardından Senato genel kurulunda oylanması bekleniyor. Bunu, Parlamento ve Senato arasında önceden belirlenmiş müzakere izleyecek ve bu süreç boyunca iki organın kendi versiyonları tek bir nihai metinde birleştirilerek, yasa haline gelecek.

YEDİNCİ MADDE

Tasarıya göre, ABD Kongresi, Yunanistan'ın Rus teçhizatına olan mevcut bağımlılığından kurtulmasına yardım etmenin ABD'nin çıkarına olduğunu düşünüyor. Bu kapsamda 2022-2026 yılları arasında Atina'ya yıllık 25 milyon dolarlık askeri yardım yapılması öngörülüyor.

13 adımlı Atina-Washington savunma işbirliğinin ise 7'nci adımı dikkat çekici. Doğrudan Türkiye'nin satın aldığı F-35'leri içeren kısımda şu ifadeler kullanıldı: "ABD, F-35 savaş uçaklarının Yunanistan'a satışını, Türkiye'nin Rus S-400 sistemini satın alması nedeniyle programdan çıkarılması sonucu üretilen ancak Türkiye'ye teslim edilmeyen uçakları da içerecek şekilde desteklemelidir."

Etiketler : Yunan medyası Türkiye Atina yönetimi Washington Doğu Akdeniz krizi Yunan Hava Kuvvetleri
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