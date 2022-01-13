Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki

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13 Ocak 2022 Perşembe 09:32:00 - Güncelleme:13 Ocak 2022 Perşembe 09:32:00

Türkiye'den Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu'nun açıklamalarına tepki

Kaynak: AA

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Son Dakika Haberleri.. Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun yakın tarihimiz hakkında sarf ettiği mesnetsiz ifadelere tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı, "Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun, Atina'nın Elliniko-Agrirupoli semtinde inşa edilmesi planlanan "Sürmene Dünya Pontus Helenizmi Sarayı"nın, inşa planını tanıtım töreni sırasında yaptığı açılış konuşmasında, yakın tarihimiz hakkında sarf ettiği mesnetsiz ifadeler esefle karşılanmıştır." ifadesinde bulundu

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Bu iddialar, Anadolu'yu işgale ve istilaya kalkışanın Yunanistan olduğu, Yunan ordusunun, özellikle Batı Anadolu bölgemizdeki masum sivil halka karşı barbarca insanlık suçları işlediği gerçeğini değiştirmemektedir. İtilaf Devletleri Tahkikat Komisyonu'nun raporunda da kayıtlı bu suçlar nedeniyle Yunanistan'a, Lozan Barış Antlaşması'nın 59. maddesi uyarınca, savaş hukukuna aykırı eylemlerinden doğan zararları tazmin etme yükümlülüğü getirildiğini bir kez daha hatırlatırız.

Yunanistan'ın sıkça ortaya attığı gerçek dışı ithamlar, iki ülke arasındaki sorunların çözümü yolundaki samimi ve dürüst bir diyalog ortamının oluşturulmasına yönelik adımları gölgelemektedir.

Bu tür tutum ve davranışlar, devlet ricalinden beklenen sorumluluklarla bağdaşmamaktadır. Bu çerçevede, komşumuz Yunanistan'ı bir kez daha aklıselime ve yapıcı bir anlayışa davet ediyoruz.

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı Yunanistan Katerina Sakelaropulu Sürmene Dünya Pontus Helenizmi Sarayı
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