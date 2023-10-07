Türkiye'den ve Dünya'dan Filistin'e destek! Yüzlerce insan sokaklara döküldü

İSTANBUL



İstanbul'da sivil toplum kuruluşlarından Filistinlilere destek gösterisi

İstanbul'da bazı sivil toplum kuruluşlarınca Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenlendi. Fatih Camisi'nin avlusunda, İHH İnsani Yardım Vakfı, Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği ile Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği öncülüğünde düzenlenen gösteriye kalabalık bir grup katıldı.

SİİRT



Siirt'te Anadolu Gençlik Derneği (AGD) öncülüğünde Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı. Basın açıklamasının ardından dua okundu, yürüyüş yapıldı.

KONYA



Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Konya Şubesi öncülüğünde, Şerafettin Camii önünde, ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla toplanan vatandaşlar, Filistin'e destek çağrısı yaptı.

Kocaeli'de, 54 sivil toplum kuruluşunun temsilcilerinden oluşan Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformunun üyelerince, Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenlendi.

Nevşehir'de, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarca Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenlendi. Kentteki bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar Nevşehir İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde Alibey Camisi önünde bir araya geldi. Dernek Başkanı Baki Öncel, burada bir açıklama yaptı.

İran'da Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının İsrail'e düzenlediği saldırı dolayısıyla, Filistin'e destek eylemi yapıldı.

Başkent Tahran'daki Filistin Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi; havai fişek, meşale, Filistin bayrakları ve dövizlerle gösteri düzenledi.

Meydandaki duvara asılan "Büyük Özgürlük Operasyonu Başladı: Aksa Fırtınası" afişi altına kurulan sahnede marşlar okunup, Filistin'e destek sloganları atıldı.

YEMEN



Yemen'in başkenti Sana'da toplanan binlerce vatandaş, Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenlendi. Bab El Yemen Caddesi'nde düzenlenen gösteriye katılanlar, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e saldırı başlatan Hamas ile Filistin direnişini destekleyen sloganlar atarak, Filistin bayrakları taşıdı.