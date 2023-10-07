VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı
İsrail Başbakanı Netanyahu: Tüm gücümüzle saldıracağız
Afganistan'da peş peşe depremler: Can kaybı 215'e yükseldi
Aliyev'den Başkan Erdoğan'a tebrik: "Adınız Türk devlet tarihine sonsuza kadar kazınacak"
Türkiye'den ve Dünya'dan Filistin'e destek! Yüzlerce insan sokaklara döküldü
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri 1'i çocuk 5 Filistinliyi öldürdü
07 Ekim 2023 Cumartesi 22:19:00 - Güncelleme:07 Ekim 2023 Cumartesi 22:19:00

Türkiye'den ve Dünya'dan Filistin'e destek! Yüzlerce insan sokaklara döküldü

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'de ve Dünya'da bir çok noktada İsrail'in düzenlediği saldırı dolayısıyla, Filistin'e destek eylemi yapıldı.

İSTANBUL

İstanbul'da sivil toplum kuruluşlarından Filistinlilere destek gösterisi

İstanbul'da bazı sivil toplum kuruluşlarınca Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenlendi. Fatih Camisi'nin avlusunda, İHH İnsani Yardım Vakfı, Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği ile Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği öncülüğünde düzenlenen gösteriye kalabalık bir grup katıldı.

SİİRT

Siirt'te Anadolu Gençlik Derneği (AGD) öncülüğünde Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı. Basın açıklamasının ardından dua okundu, yürüyüş yapıldı.

KONYA

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Konya Şubesi öncülüğünde, Şerafettin Camii önünde, ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla toplanan vatandaşlar, Filistin'e destek çağrısı yaptı.

KOCAELİ

Kocaeli'de, 54 sivil toplum kuruluşunun temsilcilerinden oluşan Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformunun üyelerince, Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenlendi.

NEVŞEHİR

Nevşehir'de, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarca Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenlendi. Kentteki bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar Nevşehir İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde Alibey Camisi önünde bir araya geldi. Dernek Başkanı Baki Öncel, burada bir açıklama yaptı.

İRAN

İran'da Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının İsrail'e düzenlediği saldırı dolayısıyla, Filistin'e destek eylemi yapıldı.

Başkent Tahran'daki Filistin Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi; havai fişek, meşale, Filistin bayrakları ve dövizlerle gösteri düzenledi.

Meydandaki duvara asılan "Büyük Özgürlük Operasyonu Başladı: Aksa Fırtınası" afişi altına kurulan sahnede marşlar okunup, Filistin'e destek sloganları atıldı.

YEMEN

Yemen'in başkenti Sana'da toplanan binlerce vatandaş, Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenlendi. Bab El Yemen Caddesi'nde düzenlenen gösteriye katılanlar, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e saldırı başlatan Hamas ile Filistin direnişini destekleyen sloganlar atarak, Filistin bayrakları taşıdı.

Etiketler : FİLİSTİN İSRAİL DESTEK
Milano'da moda şov

Milano'da moda şov
Çekimler tamamlandı

Çekimler tamamlandı
Dinlenme zamanı

Dinlenme zamanı
Masalsı bir aşk

Masalsı bir aşk
Türkçe ve Yunanca bir arada

Türkçe ve Yunanca bir arada
Büşra Pekin'in son hali... Artık tanıyamıyoruz

Büşra Pekin'in son hali... Artık tanıyamıyoruz
Dr. Mert hayatımıza neşe katacak

Dr. Mert hayatımıza neşe katacak
Yaşama şansı yüzde 2 dediler

Yaşama şansı yüzde 2 dediler
Burcu Kara: Biz de insanız robot değiliz ki!

Burcu Kara: Biz de insanız robot değiliz ki!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX