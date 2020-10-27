Türkiye'den haydut Ermenistan'a tepki

Vatan savunmasını sürdüren kardeş ülke Azerbaycan karşısında bozguna uğrayan işgalci Ermenistan7ın Berde'ye yönelik saldırısına Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama geldi.



Bakanlık yaptığı açıklamada ateşkese rağmen çatışma bölgeleri dışındaki sivillerin hedef alınmasıyla evrensel, insani ve ahlaki değerlerin ayaklar altına alındığı kaydedildi.

Haydut Ermenistan'ın bugün Berde'ye gerçekleştirdiği insanlık dışı saldırıda biri çocuk 4 sivil yaşamını yitirmiş 13 kişi de yaralanmıştı.

Dışişleri'nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: Ermenistan’ın bu insanlık dışı saldırısını en ağır şekilde kınıyor, vicdan ve sorumluluk sahibi ülkeleri Ermenistan’ın işlemeye devam ettiği savaş suçlarına dur demeye çağırıyoruz

Açıklamada Ermenistan'ın bu ateşkese rağmen saldırılarını sürdürmesine diğer ülkelerden tepki gelmemeside manidar bulundu.