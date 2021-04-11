Türkiye'den Endonezya'ya taziye mesajı

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11 Nisan 2021 Pazar 21:18:00 - Güncelleme:11 Nisan 2021 Pazar 21:18:00

Türkiye'den Endonezya'ya deprem nedeniyle taziye mesajı

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Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'da meydana gelen deprem nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Endonezya'nın Doğu Cava eyaletindeki Malang kenti yakınlarında meydana gelen depremde en az 8 kişinin hayatını kaybetmesinin, çok sayıda kişinin yaralanmasının ve depremin hasara yol açtığının derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınları ile kardeş Endonezya halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz." ifadesine yer verildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Gongdanglegi Kulon'un 44 kilometre güneybatısı olduğunu duyurmuştu.

Etiketler : dışişleri bakanlığı endonezya deprem taziye mesajı
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